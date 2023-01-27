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27 января, 09:29

Украина перебрасывает бойцов из-под Артёмовска в город – путь в тыл ВСУ

Советник Пушилина рассказал, что ВСУ перебрасывают силы в Угледар даже из-под Артёмовска

ВСУ перебрасывают силы к Угледару даже из-под Артёмовска (Бахмута), боясь понести серьёзное тактическое поражение на этом важном направлении. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Противник сюда [в Угледар] стягивает силы, даже из-под Артёмовска оттягивает ради этого, потому что для них потеря Угледара — это очень серьёзное тактическое поражение", — пояснил он в эфире Первого канала.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, что расклад сил на фронте может полностью измениться со взятием Угледара. Фактически этот город открывает путь в тыл ВСУ. Тогда войска России получат выход на Красноармейское и Кураховское направления. Пушилин предложил набраться терпения и ждать хороших новостей.

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Getty Images / Spencer Platt

Татьяна Миссуми

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