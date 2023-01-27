Кремль раскрыл обладателя "ключа от киевского режима", способного закончить конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков частично согласился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом о способности Белого дома быстро завершить украинский конфликт, дав команду Киеву. Политик раскритиковал Вашингтон за нежелание воспользоваться этой возможностью и подчеркнул, что если бы он находился на посту президента США, то мог бы добиться урегулирования в "течение суток".

"Наверное, теоретически господин Трамп недалёк от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и всё это можно завершить. Конечно, не за день, не за два", — заметил Песков.