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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 09:24
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Кремль раскрыл обладателя "ключа от киевского режима", способного закончить конфликт

Песков согласился со словами Трампа о способности США закончить конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков частично согласился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом о способности Белого дома быстро завершить украинский конфликт, дав команду Киеву. Политик раскритиковал Вашингтон за нежелание воспользоваться этой возможностью и подчеркнул, что если бы он находился на посту президента США, то мог бы добиться урегулирования в "течение суток".

"Наверное, теоретически господин Трамп недалёк от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и всё это можно завершить. Конечно, не за день, не за два", — заметил Песков.

Представитель Кремля уверен, что "ключ от киевского режима во многом в руках" у руководителя Белого дома. Однако нынешний американский лидер не хочет использовать его, а вместо этого выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием и так далее.

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Сам же Трамп выражал уверенность в том, что он смог бы на месте президента США завершить конфликт на Украине "в течение 24 часов".

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ТАСС / Антон Новодережкин

Андрей Бражников
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