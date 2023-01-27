В Индонезии рассказали о проблемах с закупкой российской нефти

Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан разочарован тем, что Джакарта пока не может закупить нефть из РФ. Об этом сообщает портал Detik. По данным СМИ, Панджайтану даже пришлось поехать в Россию для обсуждения этой проблемы, но спустя пять месяцев ожидания ситуация не улучшилась.

"Теперь, когда нефть подешевела, разве вы не можете сделать нам предложение по её закупке? Мы ждём, прошу, поторопитесь", — призвал министр во время выступления на инвестиционном форуме в Джакарте.