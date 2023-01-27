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Опубликовано 27 января 2023, 09:35

В Кремле согласились с Трампом по поводу роста напряжённости из-за Украины

Пресс-секретарь президента Песков констатировал рост напряжённости вокруг Украины

Степень напряжённости вокруг ситуации на Украине растёт из-за решения Вашингтона о поставках танков Киеву и его давления на другие страны. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, он согласился со словами экс-президента США Дональда Трампа об опасности передачи ВСУ новых вооружений.

"Эскалация напряжённости происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. Так что в этом плане, да, степень напряжённости растёт", — указал представитель Кремля.

Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине
Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что передача танков Украине может привести к началу ядерной войны, а потому боевые действия нужно немедленно прекратить. Кроме того, политик выразил убеждение, что, будь он сегодня президентом США, разрешил бы украинский конфликт за сутки.

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LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев
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