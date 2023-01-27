В Кремле согласились с Трампом по поводу роста напряжённости из-за Украины

Степень напряжённости вокруг ситуации на Украине растёт из-за решения Вашингтона о поставках танков Киеву и его давления на другие страны. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эскалация напряжённости происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. Так что в этом плане, да, степень напряжённости растёт", — указал представитель Кремля.