Кремль отреагировал на идею переименовать Волгоград в Сталинград

В Кремле не ведутся обсуждения возможности переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.