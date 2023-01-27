Кремль отреагировал на идею переименовать Волгоград в Сталинград
Песков: В Кремле не ведут разговоров о возможности переименовать Волгоград в Сталинград
В Кремле не ведутся обсуждения возможности переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее Лайф рассказывал, что бывшие узники фашизма призвали переименовать Волгоград в Сталинград. Авторы обращения подчеркнули, что героическое название прочно вошло в историю Великой Отечественной войны. С таким же предложением выступил бывший премьер-министр РФ и экс-председатель Счётной палаты РФ генерал-полковник Сергей Степашин.
ТАСС / Дмитрий Рогулин