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27 января, 09:34

Кремль отреагировал на идею переименовать Волгоград в Сталинград

Песков: В Кремле не ведут разговоров о возможности переименовать Волгоград в Сталинград

В Кремле не ведутся обсуждения возможности переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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Ранее Лайф рассказывал, что бывшие узники фашизма призвали переименовать Волгоград в Сталинград. Авторы обращения подчеркнули, что героическое название прочно вошло в историю Великой Отечественной войны. С таким же предложением выступил бывший премьер-министр РФ и экс-председатель Счётной палаты РФ генерал-полковник Сергей Степашин.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Осипов

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