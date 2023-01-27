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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 09:40

Путин вспомнил Освенцим и заявил о борьбе на Украине со злом, порождённым забвением истории

Путин: Воины России сражаются на Украине со злом, порождённым забвением истории

Российские военные сражаются в ходе спецоперации на Украине со злом, которое стало возможным из-за предания забвению уроков истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к организаторам и участникам приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста мероприятий.

Именно советский народ в 1945 году покончил с варварством нацистов, "отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы", подчеркнул глава государства. Он напомнил, что 27 января Красная Армия освободила узников концлагеря Освенцим.

"Мы должны чётко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения его смертоносной идеологии. Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий", — сказал Путин.

Перечёркивание истории привело к жутким преступлениям неонацистов на Украине, к этническим чисткам и карательным акциям против мирного населения. "Именно с этим злом мужественно и плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", — заключил президент РФ.

Путин напомнил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР
Путин напомнил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР

Ранее Лайф писал, что ФСБ рассекретила документы об убийствах поляками узников Освенцима. Оказалось, что гитлеровцы использовали метод "товарищеской полиции", заставляя исполнять функции надзирателей заключённых, согласившихся сотрудничать с нацистами.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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