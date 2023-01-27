Путин вспомнил Освенцим и заявил о борьбе на Украине со злом, порождённым забвением истории

Российские военные сражаются в ходе спецоперации на Украине со злом, которое стало возможным из-за предания забвению уроков истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к организаторам и участникам приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста мероприятий.

Именно советский народ в 1945 году покончил с варварством нацистов, "отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы", подчеркнул глава государства. Он напомнил, что 27 января Красная Армия освободила узников концлагеря Освенцим.

"Мы должны чётко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения его смертоносной идеологии. Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий", — сказал Путин.

Перечёркивание истории привело к жутким преступлениям неонацистов на Украине, к этническим чисткам и карательным акциям против мирного населения. "Именно с этим злом мужественно и плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", — заключил президент РФ.