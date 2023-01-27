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27 января, 09:35

Песков не увидел ничего страшного в новых антироссийских санкциях Японии

Новые санкции, которые Япония ввела против России, ничего страшного не принесут, однако их последствия неизбежно скажутся на двусторонних отношениях, которые "и так пребывают в весьма печальном состоянии". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего страшного, <…> нового такие решения не принесут", — отметил представитель Кремля.

Глава ЦИК Памфилова в ответ на санкции Японии заявила, что у неё нет зарубежных активов

Глава ЦИК Памфилова в ответ на санкции Японии заявила, что у неё нет зарубежных активов

Напомним, ранее власти Японии ввели дополнительные санкции против России. В чёрном списке оказались три организации и 22 физических лица, в том числе председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также под экспортные ограничения подпало 49 компаний.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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