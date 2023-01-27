Песков не увидел ничего страшного в новых антироссийских санкциях Японии

Новые санкции, которые Япония ввела против России, ничего страшного не принесут, однако их последствия неизбежно скажутся на двусторонних отношениях, которые "и так пребывают в весьма печальном состоянии". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.