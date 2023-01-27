ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января 2023, 09:48

В ДНР заявили, что российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Советник Пушилина Гагин: Силы РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, на окраинах города продолжаются жестокие бои. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"На окраинах Угледара идут серьёзные и жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города, сейчас там бои идут и работает артиллерия", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Пушилин объяснил, почему важно взять Угледар
Пушилин объяснил, почему важно взять Угледар

Напомним, утром 26 января появилась информация, что российские войска зашли в Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где продолжаются бои с ВСУ. Также стало известно, что ВС РФ перерезали трассу Покровск – Угледар. По данным советника врио главы ДНР, противник перебрасывает силы к городу даже из-под Артёмовска, боясь потерпеть серьёзное тактическое поражение на этом важном направлении.

BannerImage

Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar