В ДНР заявили, что российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, на окраинах города продолжаются жестокие бои. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"На окраинах Угледара идут серьёзные и жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города, сейчас там бои идут и работает артиллерия", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".