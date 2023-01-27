Росмолодёжь запустит проект наставничества с героями СВО

Росмолодёжь планирует запустить проект наставничества "Твой герой", участниками которого станут герои специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства Ксения Разуваева.

Она отметила, что в центре внимания Росмолодёжи уже на протяжении нескольких лет находится наставничество — формат, который помогает связывать поколения, культуры, мировоззрения.

"В этом году особую роль уделяем внедрению и развитию наставничества во всех наших проектах. Напомню, что готовится к запуску проект "Твой герой", где будем привлекать в качестве наставников для молодёжи настоящих героев, которые возвращаются с СВО", — написала Разуваева в своём телеграм-канале.