Росмолодёжь запустит проект наставничества с героями СВО
Росмолодёжь готовится запустить проект наставничества "Твой герой" с участниками СВО
Росмолодёжь планирует запустить проект наставничества "Твой герой", участниками которого станут герои специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства Ксения Разуваева.
Она отметила, что в центре внимания Росмолодёжи уже на протяжении нескольких лет находится наставничество — формат, который помогает связывать поколения, культуры, мировоззрения.
"В этом году особую роль уделяем внедрению и развитию наставничества во всех наших проектах. Напомню, что готовится к запуску проект "Твой герой", где будем привлекать в качестве наставников для молодёжи настоящих героев, которые возвращаются с СВО", — написала Разуваева в своём телеграм-канале.
Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Как уточнялось в опубликованном документе, Год педагога и наставника проводится "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".
ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков