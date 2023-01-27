Кремль отреагировал на ужесточение правил пребывания россиян в Казахстане
Песков: Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных норм в Казахстане
В Кремле с пониманием относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас появилось довольно много людей, которые находятся там транзитом, проживают или работают.
"Понятно, что страны хотят вести учёт этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан", — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время Песков заявил, что РФ ведёт контакты с Астаной для того, чтобы права россиян не пострадали.
Ранее Лайф писал, что с 27 января на территории Казахстана вступают в силу обновлённые правила въезда и пребывания мигрантов. Изменения в миграционном законодательстве в стране утвердили 17 января. Они коснулись в том числе граждан России.
ТАСС / Антон Новодережкин