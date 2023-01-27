Кремль отреагировал на ужесточение правил пребывания россиян в Казахстане

В Кремле с пониманием относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас появилось довольно много людей, которые находятся там транзитом, проживают или работают.