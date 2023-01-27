Матыцин назвал проявлением идеалов олимпизма приглашение россиян на Азиатские игры

Министерство спорта РФ высоко оценило предложение Олимпийского совета Азии (ОСА) провести Азиатские игры с участием российских спортсменов, назвав это демонстрацией идеалов олимпизма. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Предложение Олимпийского совета Азии демонстрирует приверженность основополагающим принципам спорта и идеологии Пьера де Кубертена. Уже в прошлом году в России прошёл ряд открытых соревнований, участниками которых стали представители Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал он.

Министр подчеркнул, что каждый спортсмен заинтересован в соревновательном опыте и получении навыков выступлений, поэтому предложение Олимпийского совета Азии принесёт несомненную пользу всем участникам и сотрудничество в этом направлении будет продолжено "на благо свободного от политики спорта".