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27 января, 10:15

В Тюмени сотрудницы налоговой подрались на работе под гимн России

Две сотрудницы тюменской налоговой инспекции устроили драку на рабочем месте во время ежедневного прослушивания российского гимна. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.

Гимн и громкие разговоры по телефону ежедневно становились причиной перепалки двух девушек в УФНС № 14. В этот раз они схлестнулись в бою, когда одна из них собирала вещи, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Коллега начала злорадствовать и по традиции включила гимн, который стал музыкальным сопровождением их драки. Первая участница конфликта отказалась слушать композицию, на что её коллега заявила, что таким сотрудницам не место в государственных органах.

В итоге налоговый инспектор ударила коллегу рабочим журналом, а та зарядила ей в ухо калькулятором. На место драки в УФНС № 14 выезжала полиция. В результате побоища одна из участниц получила ушибы, ссадины и кровоизлияние, а её соперница отправилась на больничный.

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ТАСС / Антон Вергун

Ирина Фальке

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