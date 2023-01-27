В Тюмени сотрудницы налоговой подрались на работе под гимн России

Гимн и громкие разговоры по телефону ежедневно становились причиной перепалки двух девушек в УФНС № 14. В этот раз они схлестнулись в бою, когда одна из них собирала вещи, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Коллега начала злорадствовать и по традиции включила гимн, который стал музыкальным сопровождением их драки. Первая участница конфликта отказалась слушать композицию, на что её коллега заявила, что таким сотрудницам не место в государственных органах.