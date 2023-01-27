Орбан: Отправка оружия на Украину делает страну участницей конфликта
Отправка оружия на Украину делает государство участником вооружённого конфликта, несмотря ни на какие заявления политиков, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если ты посылаешь оружие, если ты финансируешь годовой бюджет одной из воюющих сторон, в перспективе посылаешь новое, ещё более современное оружие, можешь говорить всё что хочешь, но ты участвуешь в войне", — сказал он в эфире радио Kossuth.
Политик напомнил, что в начале спецоперации та же Германия ограничивалась отправкой касок, однако уже сейчас ВСУ поставляют танки, а в перспективе — самолёты. Орбан считает причиной этого то, что некоторые страны не обозначают чётко границы своих национальных интересов, как это сделала Венгрия.
Напомним, Германия официально объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2, однако ждать их Незалежной придётся несколько месяцев. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала страны ЕС прекратить дискуссию по данному вопросу и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".
ТАСС / AP / Szilard Koszticsak