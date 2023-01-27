Орбан: Отправка оружия на Украину делает страну участницей конфликта

Отправка оружия на Украину делает государство участником вооружённого конфликта, несмотря ни на какие заявления политиков, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если ты посылаешь оружие, если ты финансируешь годовой бюджет одной из воюющих сторон, в перспективе посылаешь новое, ещё более современное оружие, можешь говорить всё что хочешь, но ты участвуешь в войне", — сказал он в эфире радио Kossuth.