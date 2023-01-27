Певец Игорь Саруханов тайно женился на своей стилистке

В конце прошлого года заслуженный артист России Игорь Саруханов женился, однако решил не афишировать этот факт. В разговоре с aif.ru музыкант признался, что для него неважно, каким по счёту оказался брак. Главное — прочность уз.

Седьмой женой артиста стала дизайнер и модельер Леся Садовская, которая долго его одевала. Предложение выйти замуж она получила в ноябре, и уже 26 декабря пара поженилась.

"Может, все предыдущие разы как раз и были нужны для этого? Особенно не афишировали это событие, отметили в узком кругу в ресторане на Комсомольском проспекте, где мы живём. Глядя на свою красавицу-жену, я написал новый трек "Одна на миллион", и его очень хорошо приняли", — признался он.