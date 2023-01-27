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27 января, 10:37

Певец Игорь Саруханов тайно женился на своей стилистке

<p>Игорь Саруханов и его новая жена. Обложка © <a href="https://aif.ru/culture/pevec_igor_saruhanov_tayno_zhenilsya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АиФ</a></p>

Игорь Саруханов и его новая жена. Обложка © АиФ

В конце прошлого года заслуженный артист России Игорь Саруханов женился, однако решил не афишировать этот факт. В разговоре с aif.ru музыкант признался, что для него неважно, каким по счёту оказался брак. Главное — прочность уз.

Седьмой женой артиста стала дизайнер и модельер Леся Садовская, которая долго его одевала. Предложение выйти замуж она получила в ноябре, и уже 26 декабря пара поженилась.

"Может, все предыдущие разы как раз и были нужны для этого? Особенно не афишировали это событие, отметили в узком кругу в ресторане на Комсомольском проспекте, где мы живём. Глядя на свою красавицу-жену, я написал новый трек "Одна на миллион", и его очень хорошо приняли", признался он.

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Лайф рассказывал, почему Shaman избавился от дредов. По словам артиста, к изменениям его подтолкнула творческая натура.

Матвей Константинов

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