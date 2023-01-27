Пытливый репортёр заснял Юлию Тимошенко на пляже в Дубае и заставил сбежать

Главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае. Однако при виде камер она предпочла удалиться с места своего отдыха. Политика у моря успели заснять журналисты "Украинской правды". Издание опубликовало видео, снятое 5 января на вилле пятизвёздочного отеля Kempinski на острове Палм-Джумейра.

Журналисты засняли отдыхающую в Дубае главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Видео © "Телеграм" / UaOnlii

На кадрах видно, что Тимошенко заметила журналиста и сначала пыталась спрятать лицо, но поняв, что пытливый репортёр не удаляется, поспешно ретировалась сама. Кроме лидера "Батьковщины", на пляже нашли её 62-летнего супруга Александра с внуками. Журналисты уверены, что сбежавшие в Дубай чиновники живут на отдельной вилле.