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27 января, 10:51

Пытливый репортёр заснял Юлию Тимошенко на пляже в Дубае и заставил сбежать

Журналисты засняли главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко на пляже в Дубае

Главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае. Однако при виде камер она предпочла удалиться с места своего отдыха. Политика у моря успели заснять журналисты "Украинской правды". Издание опубликовало видео, снятое 5 января на вилле пятизвёздочного отеля Kempinski на острове Палм-Джумейра.

Журналисты засняли отдыхающую в Дубае главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Видео © "Телеграм" / UaOnlii

На кадрах видно, что Тимошенко заметила журналиста и сначала пыталась спрятать лицо, но поняв, что пытливый репортёр не удаляется, поспешно ретировалась сама. Кроме лидера "Батьковщины", на пляже нашли её 62-летнего супруга Александра с внуками. Журналисты уверены, что сбежавшие в Дубай чиновники живут на отдельной вилле.

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Обложка ©

"Телеграм" / UaOnlii

Никита Осипов

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