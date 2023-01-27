Пытливый репортёр заснял Юлию Тимошенко на пляже в Дубае и заставил сбежать
Журналисты засняли главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко на пляже в Дубае
Главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае. Однако при виде камер она предпочла удалиться с места своего отдыха. Политика у моря успели заснять журналисты "Украинской правды". Издание опубликовало видео, снятое 5 января на вилле пятизвёздочного отеля Kempinski на острове Палм-Джумейра.
Журналисты засняли отдыхающую в Дубае главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Видео © "Телеграм" / UaOnlii
На кадрах видно, что Тимошенко заметила журналиста и сначала пыталась спрятать лицо, но поняв, что пытливый репортёр не удаляется, поспешно ретировалась сама. Кроме лидера "Батьковщины", на пляже нашли её 62-летнего супруга Александра с внуками. Журналисты уверены, что сбежавшие в Дубай чиновники живут на отдельной вилле.
Ранее Лайф писал, что из партии президента Украины Зеленского исключили депутата Тищенко, который улетел в Таиланд на фоне боевых действий на Украине. В интервью СМИ он рассказывал, что выезд в эту страну зимой — его давняя "семейная традиция".
"Телеграм" / UaOnlii