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27 января, 10:44

Финский зоопарк вернёт двух панд в Китай

Финский зоопарк в Эхтяри вернёт панд в Китай после скандала с краснокнижными животными

Зоопарк в финском городе Эхтяри принял решение начать процесс по возвращению двух панд в Китай из-за неимения средств на их содержание.

"Зоопарк Эхтяри начинает подготовку к возвращению панд. Решение было принято на основании информации, полученной зоопарком 25 января, в которой из дополнительного бюджета было изъято запланированное предложение о пакете государственной помощи в размере пяти миллионов евро", говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ситуацию рассмотрит специально созданная рабочая группа, куда войдут представители Минсельхоза, Минфина и МИД страны. Зоопарк ежегодно вносит плату за животных в китайский фонд защиты панд. Официальной информации о её величине нет, однако, как утверждают СМИ, речь может идти о миллионе евро в год.

Решение о невыделении пяти миллионов евро зоопарку в Эхтяри было принято после разгоревшегося в Финляндии скандала. Выяснилось, что долги организации, которые планировалось покрыть бюджетными средствами, многократно превышают траты на помощь некоторым исчезающим местным видам.

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Лайф писал, что жители Москвы собрали для животных городского зоопарка 50 мешков с игрушками. Всего за три дня в акции приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек. Каждый участник получил бесплатный входной билет на территорию.

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ТАСС/IMAGO/Mauersberger

Матвей Константинов

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