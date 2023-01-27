Финский зоопарк вернёт двух панд в Китай
Финский зоопарк в Эхтяри вернёт панд в Китай после скандала с краснокнижными животными
Зоопарк в финском городе Эхтяри принял решение начать процесс по возвращению двух панд в Китай из-за неимения средств на их содержание.
"Зоопарк Эхтяри начинает подготовку к возвращению панд. Решение было принято на основании информации, полученной зоопарком 25 января, в которой из дополнительного бюджета было изъято запланированное предложение о пакете государственной помощи в размере пяти миллионов евро", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Ситуацию рассмотрит специально созданная рабочая группа, куда войдут представители Минсельхоза, Минфина и МИД страны. Зоопарк ежегодно вносит плату за животных в китайский фонд защиты панд. Официальной информации о её величине нет, однако, как утверждают СМИ, речь может идти о миллионе евро в год.
Решение о невыделении пяти миллионов евро зоопарку в Эхтяри было принято после разгоревшегося в Финляндии скандала. Выяснилось, что долги организации, которые планировалось покрыть бюджетными средствами, многократно превышают траты на помощь некоторым исчезающим местным видам.
Лайф писал, что жители Москвы собрали для животных городского зоопарка 50 мешков с игрушками. Всего за три дня в акции приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек. Каждый участник получил бесплатный входной билет на территорию.
ТАСС/IMAGO/Mauersberger