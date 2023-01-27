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27 января, 10:56

Россиянкам с детьми могут дать право на дополнительный отпуск

Замглавы ФНПР Шершуков предложил дать матерям право на дополнительный отпуск

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил дать женщинам с детьми право на дополнительный отпуск или установить неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты. Об этом он заявил в ходе выступления на круглом столе партии "Новые люди" по вопросу совершенствования трудового законодательства в интересах женщин.

"Если же говорить по поводу того, какие предложения в трудовом законодательстве можно было бы включить для облегчения положения работающих женщин, то это возможное неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты или дополнительные оплачиваемые отпуска для работающих женщин с несовершеннолетними детьми", — сказал замглавы ФНПР.

Вместе с тем Шершуков указал на график работы детских садов, школ, который совсем не совпадает с рабочим расписанием родителей. По его мнению, в Трудовой кодекс РФ можно было бы включить возможность введения удобного режима работы учреждений для тех, кто воспитывает детей дошкольного и младшего школьного возраста, как женщин, так и мужчин.

В Госдуме предложили ввести знак отличия для многодетных отцов

В Госдуме предложили ввести знак отличия для многодетных отцов

А ранее в Госдуме призвали ввести десятидневный отпуск для военных-срочников с детьми до семи лет. В настоящее время существует отсрочка для отцов-одиночек, однако она не предполагает ситуации, когда у мужчины есть и дети, и супруга. Как заявил депутат ГД Иван Сухарев, это необходимо исправить.

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Shutterstock

Николь Вербер

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