Россиянкам с детьми могут дать право на дополнительный отпуск

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил дать женщинам с детьми право на дополнительный отпуск или установить неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты. Об этом он заявил в ходе выступления на круглом столе партии "Новые люди" по вопросу совершенствования трудового законодательства в интересах женщин.

"Если же говорить по поводу того, какие предложения в трудовом законодательстве можно было бы включить для облегчения положения работающих женщин, то это возможное неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты или дополнительные оплачиваемые отпуска для работающих женщин с несовершеннолетними детьми", — сказал замглавы ФНПР.

Вместе с тем Шершуков указал на график работы детских садов, школ, который совсем не совпадает с рабочим расписанием родителей. По его мнению, в Трудовой кодекс РФ можно было бы включить возможность введения удобного режима работы учреждений для тех, кто воспитывает детей дошкольного и младшего школьного возраста, как женщин, так и мужчин.