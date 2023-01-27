Что будет с мозгом и печенью, если ежедневно выпивать бокал вина перед сном

Привычка выпивать бокал белого вина во время ужина может привести к проблемам со здоровьем и алкогольной зависимости, несмотря на популярное мнение о пользе данного напитка. Об этом сообщает китайский портал Sohu со ссылкой на опрошенных врачей.

Спиртное оказывает возбуждающее действие на организм и формирует тягу к алкоголю. От этого прежде всего страдает центральная нервная система (ЦНС), что неизбежно ведёт к проблемам в семье и на работе. Кроме того, человек, привыкший выпивать один бокал вина за ужином, может столкнуться с расстройством ЖКТ и уменьшением размера мозга.

При увеличении нагрузки на печень возрастает риск онкологии данного органа, а также пищевода и молочной железы. Вдобавок ко всему регулярное употребление бокала белого вина за ужином может привести к омертвлению кости бедра и впоследствии к некрозу, предупреждают учёные.