Глушаков раскрыл текст прощального СМС Каррере после увольнения из "Спартака"

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что думает о бывшем тренере клуба Массимо Каррере. Он признался, что, несмотря на сложные отношения, написал ему прощальное СМС-сообщение.

"Мы могли бы все вместе рвать соперников ещё лет пять. Думаю, Массимо сейчас жалеет обо всём, что тогда произошло... После отставки Массимо я отправил ему эсэмэс: "Спасибо за чемпионский сезон". Считаю, что поступил по-человечески. Не промолчал, какие бы у нас ни были в конце отношения. Но и не слукавил, не пересластил", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В случае встречи Глушаков поздоровался бы с Каррерой и "руку бы, наверное, пожал. Всё-таки стали чемпионами, и этого у нас не отберёшь", признался он. Причиной конфликта спортсмен называет внезапные изменения в поведении тренера, якобы кто-то "запудрил ему мозги".

"Если поднять всё, что он про меня говорил, то это ненормальные вещи. Поэтому не знаю, хотел ли бы сесть потолковать с ним по душам... Если бы я был в той истории неправ, то никогда бы не говорил, что вернусь в "Спартак". А я вернусь. Не знаю, в какой роли, но обязательно вернусь", — добавил он.