Путь к ожирению: Почему нельзя есть один раз в день и худеть

Загруженность на работе или желание похудеть часто заставляют человека питаться только один раз в день, но это может серьёзно подорвать здоровье. Об этом рассказала Лайфу врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Татьяна Терехова.

"За приём пищи усваивается не более 30 граммов белка, а это не является суточной потребностью организма в белке. Вследствие этого люди могут терять мышечную массу, а также могут начаться проблемы костно-мышечной системы", — предупредила она.

Медик добавила, что похудеть таким способом точно не получится, ведь организм начнёт работать в режиме экономии и откладывать стратегические запасы жира. К тому же возникнет расстройство пищевого поведения. Человек в какой-то момент не сможет контролировать свой рацион, будет переедать и наедаться впрок, объяснила Терехова. Как результат — ожирение и болезни ЖКТ. Поэтому не следует загонять себя в рамки и есть только один раз в день.