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27 января, 11:29

"Москвичи" выставят на продажу в автосалонах ещё 12 городов России

"Москвич" анонсировал поставки автомобилей в новые точки продаж в 12 городах России

Автомобили "Москвич" уже в следующем месяце начнут поставлять в дилерские центры ещё 12 городов России: Волгограда, Воронежа, Казани, Красноярска, Омска, Оренбурга, Перми, Самары, Саратова, Ставрополя, Тюмени и Челябинска. Таким образом, машины будут представлены в 52 точках продаж, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"Московский автомобильный завод "Москвич" определил 20 дилерских центров в ещё 12 городах России <...> Отгрузки автомобилей начнутся в феврале", — говорится в заявлении.

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Напомним, в конце декабря кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В дилерском центре "Петровский" уточнили, что рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Ирина Фальке

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