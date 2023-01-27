"Москвичи" выставят на продажу в автосалонах ещё 12 городов России
"Москвич" анонсировал поставки автомобилей в новые точки продаж в 12 городах России
Автомобили "Москвич" уже в следующем месяце начнут поставлять в дилерские центры ещё 12 городов России: Волгограда, Воронежа, Казани, Красноярска, Омска, Оренбурга, Перми, Самары, Саратова, Ставрополя, Тюмени и Челябинска. Таким образом, машины будут представлены в 52 точках продаж, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
"Московский автомобильный завод "Москвич" определил 20 дилерских центров в ещё 12 городах России <...> Отгрузки автомобилей начнутся в феврале", — говорится в заявлении.
Напомним, в конце декабря кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В дилерском центре "Петровский" уточнили, что рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель.
ТАСС / Антон Новодережкин