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27 января, 11:40

В Кузбассе сотрудница полиции отбила хаски от стаи бродячих собак и обрела нового друга

В Кемеровской области сотрудница полиции спасла хаски от стаи бродячих собак

<p>Младший лейтенант Анастасия Гришина. Фото © <a href="https://42.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/35326116" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Кемеровской области</a></p>

Младший лейтенант Анастасия Гришина. Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

В Кемеровской области сотрудница полиции отбила пса от стаи диких собак и обрела нового хвостатого друга. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

© Telegram / МВД МЕДИА

Всё произошло в городе Прокопьевске, где Анастасия Гришина служит инспектором по делам несовершеннолетних. По дороге в отдел младший лейтенант услышала громкий лай и визг, а подойдя ближе, увидела драку собак — стая бродячих напала на хаски и была готова разорвать несчастную. Ничуть не испугавшись, хрупкая девушка бросилась в защиту бедняги и стала отгонять псов.

Позже выяснилось, что они всё же ранили хаски, но и тут Анастасия не растерялась и отвезла пса в ветеринарную клинику. Врачи прооперировали пострадавшего пушистика, а девушка начала искать его хозяев — на шее была кожаная шлейка. Прошло время, а на её объявления никто не отозвался, поэтому правоохранитель решила оставить нового друга у себя.

"Сотрудник полиции не смогла оставить без помощи нуждающееся в уходе животное, и теперь у собаки появилась новая семья — полицейская. Четвероногого питомца назвали Арчи", — сообщили в пресс-службе МВД.

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Николь Вербер

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