Ми-8 во Внуково "раскрутило" перед взлётом, жёсткой посадки не было
В Управделами президента заявили, что пострадавших в результате ЧП с Ми-8 во Внуково нет
Вертолёт Ми-8 специального лётного отряда "Россия", о ЧП с которым сообщили ранее СМИ, "раскрутило" перед взлётом, борт даже не успел оторваться от земли, поэтому никакой жёсткой посадки не было. Об этом Лайфу рассказали пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.
Обстановка во Внуково, где произошло ЧП с вертолётом Ми-8. Видео © LIFE
По её словам, жертв нет.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о ЧП при приземлении вертолёта Ми-8 в столичном аэропорту Внуково. Якобы жёсткая посадка произошла из-за повреждения винтов.
LIFE