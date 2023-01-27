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27 января, 11:38

Ми-8 во Внуково "раскрутило" перед взлётом, жёсткой посадки не было

В Управделами президента заявили, что пострадавших в результате ЧП с Ми-8 во Внуково нет

Вертолёт Ми-8 специального лётного отряда "Россия", о ЧП с которым сообщили ранее СМИ, "раскрутило" перед взлётом, борт даже не успел оторваться от земли, поэтому никакой жёсткой посадки не было. Об этом Лайфу рассказали пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.

Обстановка во Внуково, где произошло ЧП с вертолётом Ми-8. Видео © LIFE

По её словам, жертв нет.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о ЧП при приземлении вертолёта Ми-8 в столичном аэропорту Внуково. Якобы жёсткая посадка произошла из-за повреждения винтов.

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Александр Юнашев
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