Ми-8 во Внуково "раскрутило" перед взлётом, жёсткой посадки не было

Вертолёт Ми-8 специального лётного отряда "Россия", о ЧП с которым сообщили ранее СМИ, "раскрутило" перед взлётом, борт даже не успел оторваться от земли, поэтому никакой жёсткой посадки не было. Об этом Лайфу рассказали пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.