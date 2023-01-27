"Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан с 1 февраля

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщает о возобновлении программы собственных регулярных рейсов в города Казахстана. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

"С 1 февраля "Аэрофлот" начнёт полёты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолётах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта", — заявили представители компании.

В пресс-службе уточнили, что рейсы в города Казахстана из Москвы до февраля осуществляются авиакомпанией "Россия". Актуальное расписание можно найти на сайте "Аэрофлота".