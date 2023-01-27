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27 января, 11:55

С воздуха и моря: Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины

ВС России 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"26 января Вооружёнными силами РФ нанесён массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", сказал он.

По словам Конашенкова, все намеченные цели были поражены.

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Также в Минобороны отчитались об успехах Российской армии в районе Угледара, где военнослужащие заняли более выгодные рубежи. Всего за сутки на данном направлении ВСУ потеряли 65 человек.

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ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Матвей Константинов

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