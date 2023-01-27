Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на Украине
Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины
ВС России 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"26 января Вооружёнными силами РФ нанесён массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", — сказал он.
По словам Конашенкова, все намеченные цели были поражены.
Также в Минобороны отчитались об успехах Российской армии в районе Угледара, где военнослужащие заняли более выгодные рубежи. Всего за сутки на данном направлении ВСУ потеряли 65 человек.
ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ