ВС России 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"26 января Вооружёнными силами РФ нанесён массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", — сказал он.

По словам Конашенкова, все намеченные цели были поражены.