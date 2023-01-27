ВС РФ уничтожили более 80 украинских военных при наступлении на Донецком направлении

В ходе успешного наступления на Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 80 бойцов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также противник потерял один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одну гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, одну гаубицу "Мста-Б", американскую самоходную артустановку М109 Paladin и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.