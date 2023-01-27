Берл Лазар назвал унижением отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

"Это не первый раз, к сожалению, когда Россия не приглашается в Освенцим. Для нас это унижение точно, потому что мы прекрасно знаем и помним роль Красной армии в освобождении Освенцима, в победе над нацизмом", — сказал он в ходе церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.