"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 11:51

Берл Лазар назвал унижением отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Главный раввин РФ Берл Лазар назвал унижением отказ пригласить российскую сторону на очередную годовщину освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он напомнил о роли Красной армии в спасении тысяч заключённых 27 января 1945 года.

"Это не первый раз, к сожалению, когда Россия не приглашается в Освенцим. Для нас это унижение точно, потому что мы прекрасно знаем и помним роль Красной армии в освобождении Освенцима, в победе над нацизмом", сказал он в ходе церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.

Обнародованы архивы о карательных операциях поляков на Украине

Обнародованы архивы о карательных операциях поляков на Украине

Напомним, что посла России опять не пригласили на мероприятия по случаю очередной годовщины освобождения Освенцима в музее Аушвиц-Биркенау. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что год назад российскую сторону тоже не позвали, а в мае польская сторона и вовсе закрыла российскую экспозицию.

Обложка ©

ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров