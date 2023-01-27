Берл Лазар назвал унижением отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима
Главный раввин РФ Берл Лазар назвал унижением отказ пригласить российскую сторону на очередную годовщину освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он напомнил о роли Красной армии в спасении тысяч заключённых 27 января 1945 года.
"Это не первый раз, к сожалению, когда Россия не приглашается в Освенцим. Для нас это унижение точно, потому что мы прекрасно знаем и помним роль Красной армии в освобождении Освенцима, в победе над нацизмом", — сказал он в ходе церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
Напомним, что посла России опять не пригласили на мероприятия по случаю очередной годовщины освобождения Освенцима в музее Аушвиц-Биркенау. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что год назад российскую сторону тоже не позвали, а в мае польская сторона и вовсе закрыла российскую экспозицию.
ТАСС / AP / Czarek Sokolowski