"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 12:08

Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане

<p>Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70409/photos/70154" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности РФ. Встреча состоялась в режиме видеоконференции. С докладом выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Давайте начнём работать. Пожалуйста, по первому вопросу мы пригласили сегодня для выступления Голикову Татьяну Алексеевну", — сказал глава государства.

Путин на Совбезе обсудил ход СВО

Путин на Совбезе обсудил ход СВО

Ещё осенью Лайф рассказывал, что в США захотели отобрать у РФ остров Врангеля. Там посчитали, что на нём находится российская военная база, которая может быть опасна для суверенитета Америки. При этом в российском МИД сочли подобные идеи экстремистскими.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров