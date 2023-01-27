Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане
Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности РФ. Встреча состоялась в режиме видеоконференции. С докладом выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
"У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Давайте начнём работать. Пожалуйста, по первому вопросу мы пригласили сегодня для выступления Голикову Татьяну Алексеевну", — сказал глава государства.
Ещё осенью Лайф рассказывал, что в США захотели отобрать у РФ остров Врангеля. Там посчитали, что на нём находится российская военная база, которая может быть опасна для суверенитета Америки. При этом в российском МИД сочли подобные идеи экстремистскими.