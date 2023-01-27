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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 15:13

В Госдуме выдвинули нового претендента на блокировку вслед за сайтами ЦРУ и ФБР

Депутат Хамзаев призвал МИД и Роскомнадзор заблокировать сайт Посольства США в РФ

Сайт Посольства США в РФ нужно заблокировать вслед за порталами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). С таким предложением выступил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев.

"Наконец-таки Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. <...> Мы должны продолжать плановую работу по ликвидации подобных ресурсов в России. Я бы обратил внимание на сайт Посольства США в России. Большое число моих подписчиков резко критикуют информацию, которую публикуют там представители дипломатов из США. Тем более на русском языке", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что американским дипломатам давно пора фильтровать размещаемую в Сети информацию. Хамзаев пообещал подготовить обращение о блокировке в Роскомнадзор и МИД РФ. Депутат считает, что подобные сайты относятся к вражеским организациям.

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Лайф напоминает, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР сегодня. Причину этого решения ведомство пока не называло.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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