Пассажир "Победы" отказался сидеть в самолёте на мокром кресле и нарвался на штраф за "дебош"

Пассажиру авиакомпании "Победа", летевшему рейсом Сочи – Санкт-Петербург, грозит штраф за нарушение правил нахождения на борту. По данным Mash, мужчина пожаловался на мокрое кресло из-за сломавшегося кондиционера и пересел на сухое место.

Пассажир Boeing-737 во время полёта заметил, что на него льётся конденсат из кондиционера над креслом и обратился к бортпроводникам. Несмотря на свободное сиденье, ему запретили пересаживаться. Но мужчине, по загадочной причине, не захотелось провести под искусственным "дождём" несколько часов и он решился на "дебош" — самостоятельно занял свободное место.

Бортпроводники попросили его вернуться на место, которое указано в его билете. Турист отказался и оставался до конца полёта на сухом пассажирском сиденье. По прибытии в Пулково его задержали полицейские, предварительно проверив на употребление алкоголя, но тот оказался абсолютно трезвым.