Пассажир "Победы" отказался сидеть в самолёте на мокром кресле и нарвался на штраф за "дебош"
Пассажиру "Победы" грозит штраф за отказ сидеть в самолёте под протекающим кондиционером
Пассажиру авиакомпании "Победа", летевшему рейсом Сочи – Санкт-Петербург, грозит штраф за нарушение правил нахождения на борту. По данным Mash, мужчина пожаловался на мокрое кресло из-за сломавшегося кондиционера и пересел на сухое место.
Пассажир Boeing-737 во время полёта заметил, что на него льётся конденсат из кондиционера над креслом и обратился к бортпроводникам. Несмотря на свободное сиденье, ему запретили пересаживаться. Но мужчине, по загадочной причине, не захотелось провести под искусственным "дождём" несколько часов и он решился на "дебош" — самостоятельно занял свободное место.
Бортпроводники попросили его вернуться на место, которое указано в его билете. Турист отказался и оставался до конца полёта на сухом пассажирском сиденье. По прибытии в Пулково его задержали полицейские, предварительно проверив на употребление алкоголя, но тот оказался абсолютно трезвым.
В результате на петербуржца составили протокол за нарушение правил нахождения на борту, в соответствии с которым мужчина будет обязан выплатить штраф в размере до 4 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал, что самолёт Boeing 777-300 "Аэрофлота", который летел из Бангкока в Москву, экстренно сел в Самарканде. Сообщалось, что это произошло в том числе из-за буйного пассажира, который устроил потасовку. Вследствие инцидента стало плохо беременной женщине, но в результате мужчина обвинил в разжигании конфликта именно её.
ТАСС / Роман Пименов