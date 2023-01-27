Захарова назвала чудесами вранья статью Кулебы для Politico

Публикация министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в американской газете Politico — это очередные "чудеса вранья", нацеленные против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередным антироссийским выпадом отметился так называемый мининдел Украины (Дмитрий Кулеба. — Прим. Лайфа) в своей недавней статье для издания Politico. Он порассуждал об уроках переговоров с Россией на примере минского процесса. Это просто, знаете, чудеса вранья", — сказала она.

Как пояснила Захарова, статья Кулебы — это "ложь чистейшего образца", где одна демагогия и выдумки в виде того, что "Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательства". По её словам, речь идёт о намеренном фейке, который распространяется через политику, но американское издание вопросами предпочитает не задаваться.