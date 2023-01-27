Захарова назвала чудесами вранья статью Кулебы для Politico
Публикация министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в американской газете Politico — это очередные "чудеса вранья", нацеленные против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередным антироссийским выпадом отметился так называемый мининдел Украины (Дмитрий Кулеба. — Прим. Лайфа) в своей недавней статье для издания Politico. Он порассуждал об уроках переговоров с Россией на примере минского процесса. Это просто, знаете, чудеса вранья", — сказала она.
Как пояснила Захарова, статья Кулебы — это "ложь чистейшего образца", где одна демагогия и выдумки в виде того, что "Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательства". По её словам, речь идёт о намеренном фейке, который распространяется через политику, но американское издание вопросами предпочитает не задаваться.
Напомним, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил американскому изданию Politico, что на Украине не намерены заключать какие-либо соглашения с Россией наподобие Минских. А Запад должен убедить именно Москву пойти на уступки, а не Киев.
ТАСС / Валерий Шарифулин