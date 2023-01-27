Названы 7 "волшебных" продуктов для хорошего сна

Чтобы хорошо высыпаться, достаточно соблюдать несколько правил. Во-первых, последний приём пищи должен быть не позднее чем за два-три часа до сна, заявил сомнолог Роман Бузунов в интервью агентству "ФедералПресс".

При этом ложиться спать голодным тоже не рекомендуется, это приведёт к проблемам с засыпанием. Чтобы побороть чувство голода, на ночь можно съесть яблоко или банан. Не стоит употреблять продукты, вызывающие газообразование, предупредил врач.

Также сомнолог рекомендует пить зелёный или чёрный чай и кофе в первой половине дня. Вечером от них стоит отказаться, вопреки распространённому мнению о пользе зелёного чая перед сном.

"Постарайтесь употреблять кофеиносодержащие продукты и напитки не позднее чем за шесть-восемь часов до сна", — продолжил Бузунов.

Среди продуктов, которые не нанесут вреда, если их есть вечером, — бананы, овсянка, травяные чаи из иван-чая, листьев брусники или сборы. Полезными будут и низкокалорийные (до 200 ккал) снеки для вечернего перекуса, которые обычно продаются в магазинах здорового питания.