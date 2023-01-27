Матвиенко рассказала, как её мама спасла еврейскую семью на Украине в годы ВОВ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась воспоминаниями о том, как её мама спасла от гибели еврейскую семью в годы Великой Отечественной войны. Об этом она рассказала во время визита в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге в Международный день памяти жертв холокоста.
"Мне это всё рассказывали мои родители... Отец, который прошёл всю войну, дошёл до Берлина. И мама, у которой было у самой трое детей, она спасла еврейскую семью, когда была оккупация и еврейские погромы, на Украине она жила", — поделилась Матвиенко.
Она добавила, что её мама рисковала жизнью своих близких, но ни минуты не колебалась и помогла укрыться женщине-еврейке с двумя детьми, которая после ухода оккупантов очень благодарила её, ведь тогда многих просто сгоняли на площадь и везли на уничтожение. Матвиенко подчеркнула необходимость рассказывать об этом молодому поколению. Спикер также поучаствовала в церемонии зажжения семи свечей. Шесть — в память о шести миллионах погибших в холокост евреев, и одна — как символ миллиона умерших в блокаду Ленинграда.
Сегодня Международной день памяти жертв холокоста. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что именно советский народ в 1945 году покончил с варварством нацистов, "отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы". А 27 января Красная Армия освободила узников концлагеря Освенцим.
ТАСС / Сергей Бобылев