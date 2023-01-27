Суд отказался выселять из коммуналки в Москве овчарку

Люблинский суд Москвы отказался выселять из комнаты в коммунальной квартире принадлежащую подростку собаку по требованию соседки. Там рассказали РИА "Новости", что изначально она пыталась решить вопрос с животным через полицию, органы опеки и другие инстанции. Истец полагала, что заведение питомца должно быть согласовано со всеми собственниками.

Однако органы опеки не выявили каких-либо нарушений: овчарка не проявляет агрессии, а в квартире чистота, порядок и полное отсутствие шерсти. Более того, питомец вакцинирован и имеет международный ветеринарный паспорт.

Суд выслушал эти доводы и напомнил, что, согласно постановлению столичного правительства, препятствием для заведения животного может быть аллергия у соседа. Так как правила нарушены не были, собака не агрессивна, а истец не страдает подобным недугом — держать собаку можно.

"Кроме того, суд учитывает, что собака принадлежит несовершеннолетнему собственнику квартиры, при отсутствии данных об агрессивности собаки, а напротив данных о надлежащем уходе за ней, изъятие судом данного животного не будет отвечать его интересам", — говорится в решении суда.

Недовольная собакой соседка уже обжаловала решение суда. Дата рассмотрения пока не назначена.