Сергей Шнуров закрыл проект "Зоя", не заработав ни копейки

Сергей Шнуров вышел из состава учредителей ООО "Зояпродакшн", оставив там только своего приятеля — ресторатора Илью Эстерова. Таким образом, несмотря на планы музыканта на успех, в проекте "Зоя" осталась лишь солистка Ксения Руденко.

Более того, бухгалтерия гласит: за 2022 год "Зоя" понесла убытки в размере 25 тысяч рублей, не заработав при этом ни копейки. И это несмотря на относительный успех дуэта, простые клипы которого собирали в социальных сетях миллионы просмотров. Что стало причиной решения Шнурова — неясно. На вопросы kp.ru он также не ответил.

Отличительно чертой "Зои" были простые песни с видеорядом на актуальные политические и остросоциальные темы. В одном из них Шнуров обвинил журналистку Ксению Собчак в "инфоцыганстве" и наличии у неё ребёнка от любовника.