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Опубликовано 27 января 2023, 13:44
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Белый дом предупредил, что Киеву придётся ждать Abrams много месяцев

Кирби: Поставка танков Abrams из США на Украину займёт много месяцев

Скорее всего, немецкие танки Киев получит раньше американских, поскольку поставка Abrams займёт много месяцев. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев", сказал Кирби в эфире CNN.

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Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать помощи Берлина украинским войскам тоже придётся несколько месяцев.

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Getty Images / Omar Marques

Александра Вишнякова
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