Белый дом предупредил, что Киеву придётся ждать Abrams много месяцев

Скорее всего, немецкие танки Киев получит раньше американских, поскольку поставка Abrams займёт много месяцев. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев", — сказал Кирби в эфире CNN.