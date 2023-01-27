"Я в ужасе!": Актрису Кравченко шокировала вражда коллеги из "Сватов" и ненависть Зеленского

Актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валентины Будько в "Сватах", шокирована поведением своей украинской коллеги по сериалу Анны Кошмал. Кравченко призналась, что до начала СВО она была другим человеком.

"Я в ужасе!.. Анна была спокойной, немногословной, мы все её поддерживали. Федя [Добронравов], помню, приезжал к ней в больницу, когда она отравилась в Москве. Все её спасали. Почему у неё созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой личный враг, получается", — сказала она в эфире программы "Жизнь и судьба" телеканале "Россия-1".

Кравченко высказалась и о работе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По её словам, он был отличным человеком, а в его нынешнем поведении, видимо, виновата власть. Актриса напомнила, что украинский лидер не выполнил своих предвыборных обещаний.

"На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть... Теперь [он] запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", — добавила она.