Камера сняла, как убийца подкараулил женщину во дворе дома в Казани и забил до смерти молотком
В Казани мужчина насмерть забил женщину молотком прямо на улице
В Казани неизвестный нанёс женщине смертельные удары молотком прямо на улице, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Камеры засняли чудовищную расправу.
В Казани мужчина забил молотком женщину. Видео © LIFE
Убийство произошло во дворе одного из домов. Как видно на кадрах, злоумышленник караулил жертву у подъезда и набросился на неё, нанося множественные удары. 36-летнюю женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. По словам собеседника Лайфа, преступление было спланированным, подозреваемого ищут, а его мотивы предстоит выяснить.
А в Алтайском крае мужчина поджёг дом, в котором в это время находились люди. В итоге три человека погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом).
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