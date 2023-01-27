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27 января, 14:07

Камера сняла, как убийца подкараулил женщину во дворе дома в Казани и забил до смерти молотком

В Казани мужчина насмерть забил женщину молотком прямо на улице

В Казани неизвестный нанёс женщине смертельные удары молотком прямо на улице, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Камеры засняли чудовищную расправу.

В Казани мужчина забил молотком женщину. Видео © LIFE

Убийство произошло во дворе одного из домов. Как видно на кадрах, злоумышленник караулил жертву у подъезда и набросился на неё, нанося множественные удары. 36-летнюю женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. По словам собеседника Лайфа, преступление было спланированным, подозреваемого ищут, а его мотивы предстоит выяснить.

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А в Алтайском крае мужчина поджёг дом, в котором в это время находились люди. В итоге три человека погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом).

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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