Камера сняла, как убийца подкараулил женщину во дворе дома в Казани и забил до смерти молотком

В Казани неизвестный нанёс женщине смертельные удары молотком прямо на улице, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Камеры засняли чудовищную расправу.

В Казани мужчина забил молотком женщину. Видео © LIFE

Убийство произошло во дворе одного из домов. Как видно на кадрах, злоумышленник караулил жертву у подъезда и набросился на неё, нанося множественные удары. 36-летнюю женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. По словам собеседника Лайфа, преступление было спланированным, подозреваемого ищут, а его мотивы предстоит выяснить.