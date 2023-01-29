Пушков — о словах Бербок про войну с Россией: Что у одних на уме, у неё — на языке

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил недавнее высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на её слова со стороны немецкого внешнеполитического ведомства.

Как указал российский сенатор, Бербок "сказала то, что хотела сказать", а оправдания МИД ФРГ абсолютно ничего не меняют.

"Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у неё — на языке", — написал Пушков в телеграм-канале.