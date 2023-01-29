Пушков — о словах Бербок про войну с Россией: Что у одних на уме, у неё — на языке
Пушков поговоркой про ум и язык ответил на слова Бербок о "войне с Россией"
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил недавнее высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на её слова со стороны немецкого внешнеполитического ведомства.
Как указал российский сенатор, Бербок "сказала то, что хотела сказать", а оправдания МИД ФРГ абсолютно ничего не меняют.
"Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у неё — на языке", — написал Пушков в телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, в ПАСЕ разразилась дискуссия о поставках танков Leopard Украине, которую Анналена Бербок пресекла фразой о необходимости воевать не друг с другом, а с Россией. В ответ на это лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить её в отставку. А в МИД ФРГ заявили, что слова министра были призваны подчеркнуть единство ЕС и НАТО. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев окрестил главу МИД Германии "полной и полезной дурой" после её заявления.
t.me / alexey_pushkov