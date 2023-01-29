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28 января, 22:57
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Пушков — о словах Бербок про войну с Россией: Что у одних на уме, у неё — на языке

Пушков поговоркой про ум и язык ответил на слова Бербок о "войне с Россией"

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил недавнее высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о войне против России, а также реакцию на её слова со стороны немецкого внешнеполитического ведомства.

Как указал российский сенатор, Бербок "сказала то, что хотела сказать", а оправдания МИД ФРГ абсолютно ничего не меняют.

"Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у неё — на языке", — написал Пушков в телеграм-канале.

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Пушков указал на охватившее Европу безумие, "как перед Первой мировой войной"

Как сообщал Лайф, в ПАСЕ разразилась дискуссия о поставках танков Leopard Украине, которую Анналена Бербок пресекла фразой о необходимости воевать не друг с другом, а с Россией. В ответ на это лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить её в отставку. А в МИД ФРГ заявили, что слова министра были призваны подчеркнуть единство ЕС и НАТО. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев окрестил главу МИД Германии "полной и полезной дурой" после её заявления.

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок из-за слов о "войне с Россией"

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок из-за слов о "войне с Россией"

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t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын

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