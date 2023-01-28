Пушков указал на охватившее Европу безумие, "как перед Первой мировой войной"

Безумие, которое сегодня охватило Европу, напоминает борьбу государств друг с другом перед Первой мировой войной, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. В качестве примера он вспомнил слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что странам ЕС нужно воевать не друг с другом, а против России.

"Только слепой не видит, что НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же альясом ограничения и пределы военной поддержки Украины... Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне Первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны", — написал он в Telegram.

Сенатор напомнил, что всего полгода назад президент США Джо Байден исключал поставку танков на Украину, называя это прямым путём к третьей мировой войне. Тем не менее на днях Запад прошёл этот этап, пообещав Киеву эти самые боевые машины. Теперь в НАТО уже обсуждают поставку Киеву боевых самолётов, заметил Пушков. Он признал, что министр обороны ФРГ пока исключает поставки истребителей ВСУ. Но раньше в Берлине то же говорили и о танках, напомнил парламентарий.

Германия при этом ослабла настолько, что не может сопротивляться как давлению со стороны Польши и Прибалтики, так и яростным сторонникам "войны до поражения России" внутри ФРГ. По словам Пушкова, от прежней рациональности Западной Европы не осталось и следа, "все здравые предупреждения отметаются, все уроки прошлого забыты".