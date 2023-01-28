ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Обложка © Telegram / Администрация Новой Каховки
ВСУ выпустили по больничному городку в Новой Каховке Херсонской области 17 снарядов, сообщили в городской администрации. Некоторые отделения получили повреждения, пострадавших нет.
"Сегодня, 28 января, около 15:00 укронацисты прицельно выпустили по Новой Каховке около 17 артиллерийских снарядов. Из них больше пяти попали в детское отделение и отделение женской консультации. Также укронацистами разбит рентген-кабинет", — говорится в сообщении.
Повреждения в результате обстрела ВСУ получила также подстанция, которая расположена на территории соколовского больничного городка.
Это не первая больница за день, которая попала под огонь украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли здание поликлиники в Новоайдаре ЛНР из HIMARS. Минобороны РФ сообщило, что в результате атаки погибло 14 человек и пострадало 24.