ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке

ВСУ выпустили по больничному городку в Новой Каховке Херсонской области 17 снарядов, сообщили в городской администрации. Некоторые отделения получили повреждения, пострадавших нет.

"Сегодня, 28 января, около 15:00 укронацисты прицельно выпустили по Новой Каховке около 17 артиллерийских снарядов. Из них больше пяти попали в детское отделение и отделение женской консультации. Также укронацистами разбит рентген-кабинет", — говорится в сообщении.

Повреждения в результате обстрела ВСУ получила также подстанция, которая расположена на территории соколовского больничного городка.