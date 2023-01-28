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Опубликовано 28 января 2023, 16:02

ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке

Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Обложка © Telegram / Администрация Новой Каховки

Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Обложка © Telegram / Администрация Новой Каховки

ВСУ выпустили по больничному городку в Новой Каховке Херсонской области 17 снарядов, сообщили в городской администрации. Некоторые отделения получили повреждения, пострадавших нет.

"Сегодня, 28 января, около 15:00 укронацисты прицельно выпустили по Новой Каховке около 17 артиллерийских снарядов. Из них больше пяти попали в детское отделение и отделение женской консультации. Также укронацистами разбит рентген-кабинет", говорится в сообщении.

Повреждения в результате обстрела ВСУ получила также подстанция, которая расположена на территории соколовского больничного городка.

В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"
В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"

Это не первая больница за день, которая попала под огонь украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли здание поликлиники в Новоайдаре ЛНР из HIMARS. Минобороны РФ сообщило, что в результате атаки погибло 14 человек и пострадало 24.

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Матвей Константинов
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