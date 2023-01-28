Названа страна с самой высокой ценой на лук

На Филиппинах цена на репчатый лук оказалась самой высокой в мире, достигнув показателя 12 долларов за килограмм. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на департамент сельского хозяйства страны.

Лук оказался в три раза больше по стоимости, чем килограмм курицы, и на четверть дороже говядины. В начале года он стоил 11,8 доллара за килограмм, напоминает агентство. В стране и без того наблюдается дефицит большинства товаров, а лук входит в список самых востребованных продуктов.

Чтобы удовлетворить в стране спрос, необходимо не менее 20 тысяч тонн лука. Несмотря на рекордный урожай в прошлом году — 238,5 тысячи тонн, страна никак не может насытить внутренний рынок этим овощем, приводит данные Bloomberg. По мнению властей, острый дефицит возник из-за перекупщиков, которые приобрели продукт по низкой цене и ждут подъёма спроса.