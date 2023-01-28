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Опубликовано 28 января 2023, 15:35
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Появилось видео разрушенной до основания больницы в Новоайдаре после обстрела ВСУ

Марочко опубликовал видео разрушенной от ударов ВСУ из HIMARS больницы в Новоайдаре

В результате удара ВСУ по зданию районной больницы в Новоайдаре на месте медицинского учреждения остались одни руины. Видео публикует в своём телеграм-канале подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Разрушенное после обстрела ВСУ здание поликлиники в Новоайдаре (ЛНР). Видео © t.me / Марочко Live

Судя по кадрам с места прилётов, на восстановление здания уйдёт не один месяц: стены больницы рухнули полностью, вся территория вокруг медучреждения завалена обломками этажей.

"А на это военное преступление обратят внимание международные правозащитные организации?!" возмущённо поинтересовался подполковник.

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Как уже писал Лайф, по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР было выпущено 4 ракеты из РСЗО HIMARS с украинской стороны. По данным Минобороны РФ, в результате атаки 14 человек погибло, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести. Министерство пообещало наказать всех причастных.

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t.me / Марочко Live

Ирина Фальке
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