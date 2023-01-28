Появилось видео разрушенной до основания больницы в Новоайдаре после обстрела ВСУ

В результате удара ВСУ по зданию районной больницы в Новоайдаре на месте медицинского учреждения остались одни руины. Видео публикует в своём телеграм-канале подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Разрушенное после обстрела ВСУ здание поликлиники в Новоайдаре (ЛНР). Видео © t.me / Марочко Live

Судя по кадрам с места прилётов, на восстановление здания уйдёт не один месяц: стены больницы рухнули полностью, вся территория вокруг медучреждения завалена обломками этажей.