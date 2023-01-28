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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 15:31
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Стрелков отказался вступить в ЧВК "Вагнер" из-за "потока лжи и оскорблений" от Пригожина

Бывший министр обороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший министр обороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший министр обороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков объяснил, что он не собирается вступать в ЧВК "Вагнер" ни при каких условиях, потому что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью".

"Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК", — написал Стрелков в своём телеграм-канале.

К вышесказанному он добавил, что не может служить под руководством человека, который открыто обвинил его "в предательстве России".

Стрелков ответил на призыв Рогозина "показать, что мужик"
Стрелков ответил на призыв Рогозина "показать, что мужик"

Ранее Евгений Пригожин пригласил Стрелкова руководить одним из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" на фронтах специальной военной операции. Основатель "оркестра" предложил ему доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт.

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Ирина Фальке
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