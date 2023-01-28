Стрелков отказался вступить в ЧВК "Вагнер" из-за "потока лжи и оскорблений" от Пригожина

Бывший министр обороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков объяснил, что он не собирается вступать в ЧВК "Вагнер" ни при каких условиях, потому что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью".

"Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК", — написал Стрелков в своём телеграм-канале.

К вышесказанному он добавил, что не может служить под руководством человека, который открыто обвинил его "в предательстве России".