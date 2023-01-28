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Опубликовано 28 января 2023, 18:29

Швеция надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО летом

В МИД Швеции выразили надежду на разрешение вопроса о вступлении в НАТО летом

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что недавние акции с сожжением Корана приостановили диалог с Турцией по вступлению в НАТО. Однако, по его словам, Стокгольм надеется разрешить этот вопрос на саммите альянса, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе — столице Литвы.

"События последних нескольких недель временно приостановили процесс [вступления в НАТО]. Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе", сказал глава МИД в беседе с газетой Expressen.

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Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отныне Стокгольму не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО из-за акции с сожжением Корана. После инцидента Анкара отменила визит министра обороны Швеции. В МИД РФ назвали сожжение священной книги безобразной и провокационной атакой на ислам.

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Матвей Константинов
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