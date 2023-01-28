Швеция надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО летом

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что недавние акции с сожжением Корана приостановили диалог с Турцией по вступлению в НАТО. Однако, по его словам, Стокгольм надеется разрешить этот вопрос на саммите альянса, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе — столице Литвы.