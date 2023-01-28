Швеция надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО летом
В МИД Швеции выразили надежду на разрешение вопроса о вступлении в НАТО летом
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что недавние акции с сожжением Корана приостановили диалог с Турцией по вступлению в НАТО. Однако, по его словам, Стокгольм надеется разрешить этот вопрос на саммите альянса, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе — столице Литвы.
"События последних нескольких недель временно приостановили процесс [вступления в НАТО]. Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе", — сказал глава МИД в беседе с газетой Expressen.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отныне Стокгольму не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО из-за акции с сожжением Корана. После инцидента Анкара отменила визит министра обороны Швеции. В МИД РФ назвали сожжение священной книги безобразной и провокационной атакой на ислам.