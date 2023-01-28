Захарова жёстко осудила США за планы переложить содержание беженцев на простых американцев
Захарова сочла лицемерием идею властей США переложить содержание беженцев на граждан
Объявленная госсекретарём США Энтони Блинкеном инициатива Welcome Corps, призванная переложить расходы на беженцев с государства на частные домохозяйства, показывает американское лицемерие. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на вину Штатов в сложившейся гуманитарной ситуации.
"Вашингтон сделал всё, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь ещё и на Украине... Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашёл ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах", — написала она в своём телеграм-канале.
Дипломат подчеркнула, что перекладывать финансовые обязательства властей в частные руки — удел несостоявшихся государств, которые не способны обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование.
Ранее Мария Захарова отреагировала на решение ряда стран Запада поставить танки Украине. По её словам, это не изменит ситуацию на поле боя, хоть и "выводит страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом".
ТАСС / Валерий Шарифулин