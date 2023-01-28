Захарова жёстко осудила США за планы переложить содержание беженцев на простых американцев

Объявленная госсекретарём США Энтони Блинкеном инициатива Welcome Corps, призванная переложить расходы на беженцев с государства на частные домохозяйства, показывает американское лицемерие. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на вину Штатов в сложившейся гуманитарной ситуации.

"Вашингтон сделал всё, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь ещё и на Украине... Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашёл ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах", — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что перекладывать финансовые обязательства властей в частные руки — удел несостоявшихся государств, которые не способны обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование.