Анна Семенович объяснила, как научиться любить себя после 40 лет

Певица и телеведущая Анна Семенович рассказала поклонницам, что нужно делать, чтобы начать любить себя в любом возрасте, и почему многое зависит именно от уверенности в себе. Видеосоветы, проверенные на собственном опыте, артистка опубликовала в соцсетях.

"А разве любовь к себе зависит от наличия поклонников? Я всегда себя люблю. Есть у меня поклонники или нет. Мне тоже 40+, и я тоже иногда какое-то время нахожусь без отношений. И в этот момент я люблю себя ещё больше, потому что у меня на себя есть время", — рассказала Семенович, отвечая на вопрос подписчицы, не принимающей себя из-за отсутствия внимания мужчин.

Певица напомнила, что любовь к себе всегда идёт изнутри. Она пожелала обрести это чувство всем, кому его не хватает, и напомнила, что для этого нужно делать добрые дела и помогать людям.

"Тогда вам будет за что себя уважать. И через это уважение появится любовь к себе", — объяснила артистка.

Ещё один способ обрести уверенность — сделать то, что давно хотелось, но почему-то находились отговорки. Что бы то ни было, нужно регулярно уделять этому время, за что вы начнёте себя уважать, считает певица.

"Потому что вы держите слово перед самой собой. Через уважение к себе придёт любовь. А потом придёт и мужчина", — заверила Семенович.