Минобороны РФ пообещало наказать причастных к гибели 14 человек в больнице Новоайдара
В Минобороны России заявили, что все причастные к удару по больнице в Новоайдаре Луганской Народной Республики будут найдены и наказаны. В ведомстве назвали произошедшее "тяжким военным преступлением киевского режима".
"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", — говорится в сообщении министерства.
Как уже писал Лайф, по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР было выпущено 4 ракеты из РСЗО HIMARS с украинской стороны. По данным Минобороны РФ, в результате атаки 14 человек погибло, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести.
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