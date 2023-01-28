Минобороны РФ: 14 человек погибло и 24 ранено при ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре

14 человек погибло, 24 было ранено в результате удара реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

"28 января в населённом пункте Новоайдар ЛНР около 7:30 украинскими вооружёнными силами был нанесён намеренный удар РСЗО HIMARS производства США по зданию районной больницы. <…> В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что в данной больнице гражданские и военные медики на протяжении многих месяцев оказывали необходимую медицинскую помощь местному населению и военнослужащим.