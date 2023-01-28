Более 40 человек пострадали и один погиб в двух ДТП с туристическими автобусами в Турции
ДТП с туристическим автобусом у села Акташ в Турции. Фото © Twitter / ilerihaber
В центральной части Турции произошло сразу два ДТП с туристическими автобусами, в результате которых в общей сложности пострадало более 40 человек, ещё один погиб. Об этом сообщило DHA.
ДТП с туристическим автобусом у села Акташ в Турции. Видео © DHA
Первая авария произошла на трассе неподалёку от села Акташ. Автобус, в котором находилось почти три десятка человек, направлялся в Кайсери, однако попал в аварию. В результате погиб 59-летний пассажир, ещё 27 человек, включая водителя, получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, а водителя задержали сотрудники полиции до выяснения обстоятельств трагедии.
Ещё одно ДТП примерно в то же время произошло около города Нигде. Микроавтобус с туристами врезался в столб на трассе. Пострадали водитель, гид и 12 туристов. По данным издания, среди них три мексиканца, три колумбийца, два бразильца, два гражданина Боливии, уругваец и аргентинец.
ДТП с туристическим автобусом у города Нигде в Турции. Фото © dha
На помощь пострадавшим направилась машина скорой помощи, которая из-за непогоды тоже попала в аварию. Из-за гололёда машина перевернулась, а находившиеся в ней шестеро медиков пострадали.
Ещё одно массовое ДТП случилось в Висконсине. На юге американского штата столкнулось почти сто автомобилей, причиной аварии стала непогода: всё произошло из-за снегопада и наледи. В результате более двадцати человек пострадали и были госпитализированы.